ShippingRU 2026: контейнеры
26.12.2025

    • «ShippingRU 2026: контейнеры» — ежегодное деловое мероприятие, посвященное актуальным вопросам контейнерной логистики.

    Дата и место проведения: 26 февраля 2025, Санкт-Петербург

    Организатор: «ВИВА КОНСАЛТ»

    При поддержке Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга

    Официальное издание: Газета «Транспорт России»

    Юридический партнер: юридическая фирма «Ремеди»

    Российский контейнерный рынок уже несколько лет проходит проверку на прочность, каждый раз адаптируясь к непростым реалиям. За это время перестроены маршруты, налажены бизнес-процессы, отработаны новые каналы поставок — сформирована новая архитектура логистики. Нелегкий путь трансформации позволил рынку не просто выжить, а начать развиваться в изменившихся условиях, хотя о стабильности говорить пока рано и в повестке дня еще много вопросов. В этот период требуются оперативные решения и открытый диалог между игроками рынка.

    На конференции «ShippingRU 2026: контейнеры» эксперты обменяются профессиональными мнениями о тенденциях развития морских и жд контейнерных перевозок в России, опытом оптимизации логистики, поделятся различными кейсами и стратегиями выживания бизнеса. Также делегаты смогут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке и обсудить насущные вопросы.

    Среди основных вопросов конференции:

    • Конъюнктура рынка контейнерных перевозок.
    • Проблематика и узкие места основных маршрутов: Дальний Восток, Балтика, Азово-Черноморский бассейн, Севморпуть.
    • Морские перевозки. Развитие портовой инфраструктуры.
    • Новые контуры линейного судоходства.
    • ЖД логистика. Работа операторов в новых реалиях.
    • Экономика контейнерной логистики и антикризисные стратегии.

    Получить подробную информацию об условиях участия в конференции можно по тел. +7 (958) 197-75-03 (многоканальный, набирайте +7), либо по адресу info@vivaconsult.ru. Сайт конференции https://vivaconsult.ru/conferences/shippingru-cont/

    Будем рады видеть вашу компанию среди участников предстоящей конференции!

    Реклама. ООО «Вива Консалт». ERID:2SDnjeU25Vi

     


