23-24 апреля 2025г. в Астрахани прошел IV Международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона».

Организаторы мероприятия: компания «ВИВА КОНСАЛТ» и Ассоциация «Афанасий Никитин».

Начался форум 23 апреля с экскурсий в порты региона. Делегаты посетили порты «ГК ВТС», ПАО «Астраханский порт», судостроительные мощности «ЮЦСС» и «Грузовой терминал ОАО «РЖД» Кутум».

24 апреля прошла основная, деловая, часть мероприятия. Открыл форум первый заместитель Министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской обл. Михаил Кабаков.

Он отметил, что транскаспийский участок МТК «Север—Юг» становится всё более востребованным. По словам заместителя министра, рост грузооборота обеспечивается значительной работой по модернизации, проведённой операторами грузовых терминалов. Развивается и Каспийский кластер, созданный в Астраханской области по поручению Президента России. Он объединяет ОЭЗ промышленно-производственного типа «Лотос» и портовую ОЭЗ в районе порта Оля. Этот кластер- единственный в России- имеет выход к рынкам прикаспийских государств, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Индии.

Рост показателей перевалки стал возможен также благодаря принятым мерам по развитию водного транспортного узла региона, включая дноуглубительные работы в Волго-Каспийском судоходном канале для обеспечения большей осадки судов. Для устойчивой навигации минувшей зимой также был усилен ледокольный флот.

Михаил Кабаков подчеркнул, что ежегодный форум «Транспортная логистика Каспийского региона» является площадкой для решения актуальных проблем обеспечения сквозной логистики, совершенствования международных расчётов и других отраслевых вопросов.

Работа конференции традиционно началась с сессии о транспортно-логистическом потенциале Каспийского региона, в которой выступили представители ИА SeaNews, компании «Ленгипроречтранс» и ФТС — Астраханской таможни. Они осветили объемы и номенклатуру перевозимых грузов в регионе, а также сравнительные тенденции грузооборота и направления развития.

Далее сессию продолжили доклады Приволжской дирекции по управлению «ЦДУ ТСК ОАО «РЖД» и «РЖД Логистики» о железнодорожных перевозках, новых проектах и возможностях тыловых терминалов.

Следующая сессия охватила транспортную проблематику региона. Начали блок вступительными докладами компания «Маринерус», НИУ ВШЭ (ИГМУ) и Российский экспортный центр.

Далее сессия прошла в виде дискуссионного круглого стола. Помимо вышеуказанных компаний, участие в нем приняли Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской обл., ОЭЗ «Лотос», «Порт СТРЕЛЕЦКОЕ»/ «Стрелецкое-Агротрейд», а также Центр стратегического развития ВВП и инфраструктуры ВГУВТ.

Обсудили множество вопросов от квотирования, пустующих зерновых терминалов, снижения уровня воды до помощи экспортерам и возможностей выхода на новые рынки стран Персидского залива с использованием водных, жд и автомобильных мощностей МТК «Север-Юг».

Третья сессия была более пристально посвящена аграрным грузам региона. Здесь выступили Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской обл., ФГИС «Зерно», ФГБУ «Центр Агроаналитики», «Газпромбанк» и «Россельхозбанк».

Далее конференцию продолжил блок вопросов о рисках и безопасности в транспортной деятельности региона, который с разных сторон светили ЮФ «Ремеди» и Астраханский филиал «Российского морского регистра судоходства».

В пятой сессии о водных грузоперевозках Каспия и Волжского речного бассейна были представлены доклады Центра стратегического развития ВВП и инфраструктуры ВГУВТ, ПАО «Астраханского порта», «Объединенной судостроительной корпорации», «Морского Инжинирингового Центра СПб». В блоке обсудили развитие портовой морской и речной инфраструктуры, проекты новых судов (сухогрузов, танкеров, барже-буксирных составов), а также преодоление узких мест водных артерий транспортного коридора.

Далее делегаты форума продолжили общение в неформальной обстановке афтерпати с отличной музыкой, вкусной едой от шефа и разнообразной развлекательной программой.

Будем рады видеть Вас на площадке следующего форума: info@vivaconsult.ru, 7(958)19-77-503, https://vivaconsult.ru/ru/conferences/

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