Флот «Росморпорта» пополнили три промерных катера

Гидрографические катера «Раскат», «Заря» и «Восход» пополнили флот Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт». Первый из них после установки эхолотов приступил к работе. Суда, выпущенные на Самарской судоверфи, будут вести промеры глубин в акватории морского порта Астрахань и на Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), сообщает пресс-служба предприятия.

Все три катера построены на основе проекта «АМГ 112», где длина корпуса – 7,8 м, ширина – 2,4 м, а максимальная осадка – 0,4 м. Численность экипажа составляет 2 человека. Суда получили по два подвесных двигателя общей мощностью 280 л. с. и на проходах разгоняются до 25 узлов. При этом гидрографическая съемка ведется на малом ходу в 3-4 узла.

Закрытые однокорпусные катера выполнены из морского алюминия, конструкторское решение предусматривает стационарную установку технологического оборудования и промерного комплекса. В надстройке на палубе есть рубка и салон с рабочим местом гидрографа, а также два входа – с носа и кормы.

Суда можно эксплуатировать в период навигации в акваториях морских гаваней и прибрежных зонах с удалением от места убежища или берега до 6 миль и при высоте волны до 1,2 м.

По словам заместителя директора по эксплуатации Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт» Артема Курочкина, на катере «Раскат» уже установлено гидрографическое оборудование. Судно приступило к работе в акватории морского порта Астрахань. «Заря» проходит обкатку и в ближайшее время начнет промеры, а затем необходимой аппаратурой оснастят «Восход».

Сейчас в акватории морского порта Астрахань и на ВКМСК промеры глубин ведут суда филиала «Луч», «Петр Баканев» и «Рельеф». Новые катера позволят значительно увеличить объемы гидрографических исследований на канале – ключевой части международного транспортного коридора «Север – Юг».

В прошлом году флот Астраханского филиала пополнил служебно-разъездной катер «Рубин» проекта «820 Т», также построенный на Самарской судоверфи. Катер перевозит до 11 человек, а его 300-сильный мотор развивает скорость до 30 узлов.

В 2023 году на ВКМСК прошли беспрецедентные работы по обеспечению безопасного судоходства после поручения Президента России Владимира Путина достичь проходной осадки судов не менее 4,5 м. ФГУП «Росморпорт» выполнило поставленную задачу и продолжает поддерживать необходимую глубину на всем протяжении канала.

Фото: ФГУП «Росморпорт»