Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Росморпорту» передан причал №19 в морском порту Темрюк
03.09.2025

«Росморпорту» передан причал №19 в морском порту Темрюк

    • В соответствии с распоряжением Межрегионального территориального управления Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея от 16.10.2024 № 23-665-р за ФГУП «Росморпорт» закреплено на праве хозяйственного ведения и в соответствии с приказом ФГУП «Росморпорт» передано в управление Азово-Черноморского бассейнового филиала предприятия гидротехническое сооружение «Причал № 19» в морском порту Темрюк. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

    Причал построен в 1981 году и имеет протяженность 182 м. Глубины у кордона причальной стенки составляют от 3,5 до 5,4 м. Причал представляет собой заанкерованный больверк с лицевым шпунтовым рядом, анкерными тягами из якорных цепей и рельсов и предназначен для перегрузки генеральных грузов, светлых и вязких нефтепродуктов, виноматериалов наливом, зерновых и наливных химических грузов.

    До передачи предприятию объект недвижимого имущества находился в составе казны Российской Федерации.

    ФГУП «Росморпорт» на основании заключения о наличии неразрывной связи объектов инфраструктуры морского порта планирует в порядке, установленном п. 11 ст. 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», передать это гидротехническое сооружение в аренду заинтересованному оператору морского терминала, осуществляющему свою деятельность в морском порту Темрюк.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.02.2025
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе 2025 в деталях
    Снизился на 9,6%
    Только для подписчиков
    2025Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    21.08.2025
    500 млрд рублей на портовую инфраструктуру Азово-Черноморского бассейна
    Реализация национальной морской политики в Азово-Черноморском бассейне стала предметом обсуждения на совещании в Новороссийске
    Азово-Черноморский бассейнИнфраструктураПортыФинансирование
    0
    03.04.2025
    «Росморпорт» приступил к дноуглубительным работам на ВКМСК
    Предварительный объем дноуглубления на этот год составляет 7 млн куб. м.
    Волго-Каспийский морской судоходный каналдноуглубительный флотДноуглублениеРосморпорт
    0
    27.05.2025
    Грузооборот паромного комплекса в Усть-Луге вырос на 20%
    В 2024 году АЖПК обработал 25,4 тыс. единиц накатной техники
    автомобильно-железнодорожный паромГрузооборотРосморпортУсть-Луга
    0
    27.06.2025
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в мае 2025 в деталях
    Снизился на 7,6%
    Только для подписчиков
    2025Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    02.06.2025
    Индустриальный парк «Рыбный порт Магадан»
    Новый морской фасад и яхтенная марина в Магадане
    Индустриальный паркМагаданРосморпортрыбный порт
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.09.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2025 снизился на 44,9%
    01.09.2025 FESCO увеличила объем перевозок и выручку
    01.09.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 35, 2025
    01.09.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2025 в деталях
    29.08.2025 Контейнерооборот через Гетеборг стагнирует
    29.08.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 35, 2025
    Госрегулирование Показать всё
    28.08.2025 Введен новый временный запрет на экспорт бензина
    27.08.2025 Продлено действие упрощенного порядка подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции
    25.08.2025 Назначен начальник Сочинской таможни
    22.08.2025 Скидки на экспортные перевозки черных металлов по жд
    22.08.2025 Ространснадзор усиливает контроль за международными автоперевозками
    21.08.2025 500 млрд рублей на портовую инфраструктуру Азово-Черноморского бассейна
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •