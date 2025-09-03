«Росморпорту» передан причал №19 в морском порту Темрюк

В соответствии с распоряжением Межрегионального территориального управления Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея от 16.10.2024 № 23-665-р за ФГУП «Росморпорт» закреплено на праве хозяйственного ведения и в соответствии с приказом ФГУП «Росморпорт» передано в управление Азово-Черноморского бассейнового филиала предприятия гидротехническое сооружение «Причал № 19» в морском порту Темрюк. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Причал построен в 1981 году и имеет протяженность 182 м. Глубины у кордона причальной стенки составляют от 3,5 до 5,4 м. Причал представляет собой заанкерованный больверк с лицевым шпунтовым рядом, анкерными тягами из якорных цепей и рельсов и предназначен для перегрузки генеральных грузов, светлых и вязких нефтепродуктов, виноматериалов наливом, зерновых и наливных химических грузов.

До передачи предприятию объект недвижимого имущества находился в составе казны Российской Федерации.

ФГУП «Росморпорт» на основании заключения о наличии неразрывной связи объектов инфраструктуры морского порта планирует в порядке, установленном п. 11 ст. 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», передать это гидротехническое сооружение в аренду заинтересованному оператору морского терминала, осуществляющему свою деятельность в морском порту Темрюк.

Фото: ФГУП «Росморпорт»