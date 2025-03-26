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Минтранс России начинает проверку российского танкерного флота
26.03.2025

Ространснадзор проведет внеплановые проверки

    • Ространснадзор проверит безопасность объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне, сообщает в своем телегрм-канале министерство транспорта РФ,

    В центре внимания — погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами. Внеплановые проверки предприятий проведут в связи с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе.

    Основная цель проверок — не допустить подобных загрязнений моря, заранее устранив нарушения. Также будет контролироваться соблюдение законодательства в портах региона.

    Особое внимание будет уделено выполнению требований к погрузочно-разгрузочным операциям с опасными грузами, совместно с Российским морским регистром судоходства будет проведена оценка судов, причалов и подводных трубопроводов.

    Фото: Минтранс


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