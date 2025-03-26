Ространснадзор проведет внеплановые проверки

Ространснадзор проверит безопасность объектов водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне, сообщает в своем телегрм-канале министерство транспорта РФ,
В центре внимания — погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами. Внеплановые проверки предприятий проведут в связи с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе.
Основная цель проверок — не допустить подобных загрязнений моря, заранее устранив нарушения. Также будет контролироваться соблюдение законодательства в портах региона.
Особое внимание будет уделено выполнению требований к погрузочно-разгрузочным операциям с опасными грузами, совместно с Российским морским регистром судоходства будет проведена оценка судов, причалов и подводных трубопроводов.
Фото: Минтранс