Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в апреле 2025: снизилась рефгрузов

В апреле 2025 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 10,4% относительно показателя апреля прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 65,4% всех грузов, сократился относительно показателя аналогичного месяца 2024 года на 13,4%. В импорте было перевалено на 3,5% меньше, чем годом ранее. Каботаж снизился на 51,7%. Транзит увеличился на 11,8%.

В апреле этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,6%.

В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В апреле 2025 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 40,4% и 17,5% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 12,5%, на уголь и кокс – 8,2%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте лесных грузов, перевалка которых выросла в 3,4 раза. Угля и кокса было обработано в 2,3 раза больше, чем в апреле 2024 года, оборот тарно-штучных грузов увеличился на 98%.

Наиболее значительно, на 65,7% снизилась перевалка рефгрузов. Зерна перевалили на 59,6% меньше, чем в апреле 2024 года, сжиженного газа – на 50,6% меньше.

В апреле 2025 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 66,6%, доля порта Тамань была 8,9%, Туапсе – 8,1%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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