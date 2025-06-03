Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в апреле 2025 в деталях
03.06.2025

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в апреле 2025: снизилась рефгрузов

    • В апреле 2025 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 10,4% относительно показателя апреля прошлого года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в апреле 2025: снизилась рефгрузов

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 65,4% всех грузов, сократился относительно показателя аналогичного месяца 2024 года на 13,4%. В импорте было перевалено на 3,5% меньше, чем годом ранее. Каботаж снизился на 51,7%. Транзит увеличился на 11,8%.

    В апреле этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 28,6%.

    В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В апреле 2025 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 40,4% и 17,5% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 12,5%, на уголь и кокс – 8,2%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте лесных грузов, перевалка которых выросла в 3,4 раза. Угля и кокса было обработано в 2,3 раза больше, чем в апреле 2024 года, оборот тарно-штучных грузов увеличился на 98%.

    Наиболее значительно, на 65,7% снизилась перевалка рефгрузов. Зерна перевалили на 59,6% меньше, чем в апреле 2024 года, сжиженного газа – на 50,6% меньше.

    В апреле 2025 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 66,6%, доля порта Тамань была 8,9%, Туапсе – 8,1%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.01.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 2 неделя 2025
    Индекс контейнерных перевозок увеличился
    Только для подписчиков
    2025Drewryмировой контейнерный индекс
    0
    30.04.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 28-30 апреля 2025
    Статистика и аналитика на 18 неделе
    2025дайджестСтатистика
    0
    03.03.2025
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2025 снизился на 2,5%
    Импорт снизился на 0,6%, экспорт увеличился на 1,4%
    2025Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    14.05.2025
    Экспортные перевозки удобрений по жд, 4 месяца 2025
    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых четырех месяцев 2025 года выросли на 35,2%.
    2025РЖДУдобренияЭкспорт
    0
    12.05.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 19 неделя 2025
    Ставки из Китая на порты США увеличились
    Только для подписчиков
    2025Drewryмировой контейнерный индекс
    0
    06.02.2025
    Железнодорожные контейнеры, январь 2025: рост почти на 10%
    Перевозки во внутреннем сообщении снизились
    2025Контейнерные перевозкиНоменклатураРЖД
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.06.2025 Третий контейнеровоз на линии FESCO между Индией, ОАЭ и Новороссийском
    02.06.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2025
    02.06.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле снизился на 9,3%
    30.05.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2025 в деталях
    30.05.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 22 неделя 2025
    29.05.2025 Негабаритное оборудование для нового производства продуктов питания
    Госрегулирование Показать всё
    30.05.2025 ФТС внедрит диспетчеризацию деклараций на товары
    29.05.2025 Минтранс усилит контроль за использованием электронной очереди
    29.05.2025 Продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    27.05.2025 Назначен и.о. начальника Сочинской таможни
    23.05.2025 Продлен режим обязательной продажи части валютной выручки экспортеров
    23.05.2025 Как обжаловать решение таможенных органов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •