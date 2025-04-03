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«Росморпорт» приступил к дноуглубительным работам на ВКМСК
03.04.2025

«Росморпорт» приступил к дноуглубительным работам на ВКМСК

    • ФГУП «Росморпорт» приступило к проведению ежегодных ремонтных дноуглубительных работ на Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), сообщается на сайте предприятия.

    Выемку грунта на канале в рамках мероприятий по недопущению ухудшения условий судоходства на ВКМСК и поддержанию проходной осадки судов 4,5 м в 2025 году осуществляет новый несамоходный фрезерный земснаряд «Николай Русанов» высокой производительности. Земснаряд «Николай Русанов» пополнил флот предприятия в 2024 году и в этом же году впервые приступил к работам на канале. Судно оснащено грунтовым насосом производительностью более 7 тыс. куб. м/час по воде и системой автоматизированного контроля дноуглубительных работ российского производства.

    В навигацию 2025 года планируется задействовать еще три несамоходных рефулерных земснаряда предприятия: «Артемий Волынский», «Петр Саблин» и «Северо-Двинский-701», а также четыре земснаряда подрядных организаций.

    Предварительный объем дноуглубления на этот й год составляет 7 млн куб. м и будет скорректирован по результатам промеров глубин. Финансирование дноуглубительных работ осуществляется за счет собственных средств ФГУП «Росморпорт».

    В целях усиления группировки собственного дноуглубительного флота на ВКМСК по заказу ФГУП «Росморпорт» строятся еще два судна, аналогичных по характеристикам земснаряду «Николай Русанов», а также три судна обеспечения.

    С учетом негативных тенденций по падению уровня Каспийского моря, наблюдаемых в последнее десятилетие, а также наличия лимитирующих глубин за пределами ВКМСК в море, в настоящее время ФГУП «Росморпорт» реализуется проект возведения защитных сооружений (тело сооружений возведено), продолжается работа по разработке разгрузочного канала. Также прорабатываются дополнительные инженерно-технические мероприятия, повышающие устойчивость ВКМСК в проектных габаритах к воздействию факторов заносимости и сгонных явлений.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


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