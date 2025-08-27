На Енисейском перекате проводят дноуглубительные работы

Земснаряд «Енисейский – 204» (проект Р-010) выполняет дноуглубительные работы на Енисейском перекате (75 – 82 км реки Енисей от устья реки Ангара до устья реки Подкаменная Тунгуска), сообщает пресс-служба Росморречфлота со ссылкой на ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»,

На сегодняшний день объем проведенного дноуглубления составил 4,8 тыс. куб. м. Всего предстоит извлечь 40 тыс. куб. м песчано – гравийной смеси.

Земснаряд приступил к работе после масштабной модернизации, которая длилась более двух лет. Устаревшее оборудование заменили на современное и более эффективное, был произведен монтаж жилых и общественных помещений для экипажа. Производительность земснаряда – 250 куб. м/ч.

Фото: Росморречфлот