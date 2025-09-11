Введена в эксплуатацию акватория угольного терминала морского порта Суходол

3 сентября Росморречфлот выдал разрешение на ввод в эксплуатацию акватории угольного терминала Суходол морского порта Владивосток. По информации ФГУП «Росморпорт», при создании гавани земснаряды самого предприятия и подрядной организации извлекли более 7 млн куб. м грунта и обеспечили заход судов с осадкой до 15,4 м.

Дноуглубительные работы велись с 2020 года в рамках проекта по строительству нового угольного терминала на Дальнем Востоке для облегчения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий.

После ввода в эксплуатацию проектная глубина акватории терминала варьируется от 5,91 до 17,19 м. Так, у причалов для перевалки угля №№ 1, 2 глубина осставляет 16,47 м, у универсального причала – 8,78 м, у причала портофлота – 5,91 м. Глубина маневровой акватории с разворотным кругом доведена до 16,47 м, подходного канала – до 17,19 м.

Дноуглубительные работы, в частности, выполняли принадлежащие ФГУП «Росморпорт» земснаряд «Северная Двина» и земкараваны «Приморец» и «Сахалинец».

В соответствии с уставными функциями ФГУП «Росморпорт» продолжит поддерживать навигационные параметры акватории, регулярно проводя ремонтное дноуглубление.

Терминал Суходол, напомнили в «Росморпорте», расположен в районе бухты Теляковского между мысами Теляковского и Азарьева в 7,6 км западнее от села Романовка. Он предназначен для перевалки угля с железнодорожного транспорта на морской, а также генеральных и других грузов – с судов на подвижные составы.

На территории терминала предусмотрено хранение угля на закрытых складских площадках, где при необходимости могут производить операции по сортировке, смешиванию и подготовке грузовых партий.

Проектная мощность перевалки угольного терминала Суходол составляет 12 млн тнон в год, в перспективе она может вырасти до 20 млн тонн.

В 2024 году старт работе терминала Суходол по видеосвязи дал Президент России Владимир Путин. Церемония состоялась во время Восточного экономического форума.

Напомним, первый уголь Суходол отгрузил в режиме пуско-наладочных работ и комплексного испытания оборудования в конце ноября 2023 года.

Фото: ФГУП «Росморпорт»