Продолжаются ремонтные дноуглубительные работы на российских внутренних водных путях. Предварительный плановый объем дноуглубления на 2025 год составляет 18,9 млн куб. м и будет корректироваться по результатам промеров глубин, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

На сегодняшний день для обеспечения гарантированных габаритов судовых ходов на внутренних водных путях извлечено свыше 7 млн куб. м грунта.

Ежегодно наибольший объем дноуглубительных работ выполняется в Волжском, Обь-Иртышском и Московском бассейнах. Это связано с гидрологическими особенностями рек.

В частности, на Иртыше часто фиксируются русловые переформирования, что влечет за собой необходимость проведения дноуглубительных работ для поддержания гарантированных глубин на реках бассейна.

Как сообщили в ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть», речники выполнили более 55% от годового плана дноуглубительных работ. Поднято свыше 2,1 млн куб. м грунта. Дноуглубительные работы проходят в плановом режиме. На различных участках бассейна задачи выполняют 10 русловых партий. На данный момент на некоторых участках внутренних водных путей произошли падения уровней воды, и началось выставление меженной обстановки.

Транзитное дноуглубление в бассейне обеспечивает 8 земснарядов: «Иртышский-727», «Иртышский-1020», «Обская-403», «Обский-1006», «Обская-103», «Катуньский-1», «Васюган», «Аган».

Параллельно с дноуглубительными работами в бассейне ведутся тральные работы. Они запланированы для контроля обеспечения установленных гарантированных габаритов судовых ходов и безопасных судоходных условий.

В начале навигационного периода производится сплошное траление обслуживаемых водных путей с выявлением препятствий на судовых ходах с последующим проведением дноочистительных работ. Далее траление идет в плановом режиме, задействованы тральные и обстановочные бригады. Общая площадь тральных работ в Обь-Иртышском бассейне составила более 250 кв. км. Из русел обслуживаемых рек удалены 90 тонн затонувших деревьев — карчей.

Фото: Росморречфлот