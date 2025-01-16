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Введена в эксплуатацию новая операционная акватория двух причалов в порту Усть-Луга
16.01.2025

Введена в эксплуатацию новая операционная акватория двух причалов в порту Усть-Луга

    • В соответствии с разрешением Росморречфлота от 24.12.2024 №47-30-БТ-39/85-2024-ФАМРТ введена в эксплуатацию построенная судоходная акватория причалов №1 и № 2 универсального торгового терминала в морском порту Усть-Луга. Об этом сообщает пресс-служба «Росморпорта».

    Строительные работы по первому этапу проекта осуществлялись предприятием с августа 2021 по ноябрь 2024 года, когда были завершены дноуглубительные работы на этом объекте.

    В рамках реализации первого этапа строительства проведены дноуглубительные работы общим объемом почти 5,8 млн куб. м на площади 594,2 (с учетом откосов) тыс. кв. м. Достигнуты отметки -17,5 м, что позволяет осуществлять безопасное маневрирование и подход к причалам № 1 и № 2 судов длиной до 260 м, шириной до 43 м и осадкой в грузу до 15 м.

    Также установлены два светящих навигационных знака типа «Колонна 5-П-Э» высотой 5 м: «УТТ Северный» на причале № 3, смежном с причалом № 2, и «УТТ Южный» на причале № 1, предназначенные для обозначения северной и южной границ причалов № 1 и № 2 и обеспечивающие навигационную безопасность судов при маневрировании у причалов.

    Реализация первого этапа проекта позволила обеспечить безопасное судоходство судов, следующих к причалам №1 и №2 универсального торгового терминала «Усть-Луга» морского порта Усть-Луга.

    Фото: «Росморпорт»

     


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