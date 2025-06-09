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Начато ремонтное дноуглубление на Азово-Донском морском канале
09.06.2025

Начато ремонтное дноуглубление на Азово-Донском морском канале

    • «Росморпорт» приступил к ремонтным дноуглубительным работам на Азово-Донском морском канале, сообщает пресс-служба Росморречфлота в своем телеграм-канале.

    Всего в 2025 году планируется извлечь 380 тыс. куб. м донного грунта. Работы выполняются как собственной дноуглубительной техникой – земкараваном на базе многочерпакового земснаряда «Кубань-2», так и привлеченным земкараваном на базе многочерпакового земснаряда «Донской-405».

    Ремчерпание проводится в рамках реализации проекта производства ремонтных дноуглубительных работ на Азово-Донском морском канале на период 2020-2030 годов, отметили в Агентстве.

    Фото: Росморречфлот


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