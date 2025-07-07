В акватории порта Махачкала завершаются работы по ремонтному дноуглублению

В акватории морского порта Махачкала с опережением графика завершают работы по ремонтному дноуглублению. Это позволит принимать в морском порту суда дедвейтом 5 тыс. тонн на полную загрузку. Об этом сообщил директор Махачкалинского филиала ФГУП «Росморпорт» Фикрет Исмаилов в ходе селекторного совещания, посвящённого Дню работников морского и речного флота под председательством заместителя председателя правительства РФ Виталия Савельева.

«Объем выполненных работ уже составил 229 тыс. куб. м грунта. Для этого использовали самоотвозный трюмный землесос «Кроншлот» и многочерпаковый земкараван «Астраханец»», — говорится в пресс-релизе пресс-службы Росморречфлота.

Работы проводятся в соответствии с планом дноуглубительных работ и расстановки судов дноуглубительного флота ФГУП «Росморпорт» на 2025 год.

Распоряжением капитана морского порта Махачкала на подходных каналах морского порта установлены максимальные осадки судов: 5,2 м на канале Сухогрузной гавани и 5,85 м на канале Нефтяной гавани.

Как отметил руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, дальнейшее развитие морского порта и увеличение его мощности предусмотрено в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети морских портов» нацпроекта «Эффективная транспортная система».

«Махачкалинский морской торговый порт – единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, является связующим звеном транспортной системы юга России с государствами Средней Азии, Закавказья, Ираном, другими странами прикаспийского региона», — отмечают в Росморречфлоте.

В настоящее время предприятие располагает 12 причалами, тремя сухогрузными терминалами и четырьмя судами вспомогательного флота для перевалки и перевозки грузов. Мощность морского порта Махачкала на начало 2025 года составила 7,28 млн тонн, из них 5,5 млн тонн – для наливных грузов и 1,78 млн тонн – для сухих грузов.

Фото: Росморречфлот