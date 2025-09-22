Архангельские депутаты предлагают снять ограничения на дноуглубительные работы

На заседании комитета Архангельского областного собрания по промышленности, коммуникациям и инфраструктуре депутаты рассмотрели проект законодательной инициативы, представленной губернатором Архангельской области Александром Цыбульским и предусматривающей внесение изменений в Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». Об этом сообщается на сайте облсобрания.

Документ разработан в целях создания оптимальных условий для работы морских портов и недопущения снижения грузооборота Северного морского пути. Правительством России утвержден комплексный план по развитию Архангельского транспортного узла на период до 2035 года, в рамках которого предусмотрены дноуглубительные работы в акватории морского порта Архангельск и прилегающих морских акваториях. Однако осуществление таких работ затруднено по причине вхождения части акватории морского порта в границы особо охраняемой природной территории Беломорского заказника и наличия запрета захоронения донного грунта в границах особо охраняемых природных территорий и их охранных зон.

В связи с этим предлагается внести изменения в законодательство и не распространять запрет по захоронению донного грунта в границах особо охраняемых природных территорий. Реализация законопроекта позволит субъектам Российской Федерации, в том числе Архангельской области, в границах которых акватории особо охраняемых природных территорий совпадают с акваториями морских портов, обеспечить необходимые условия для проведения дноуглубительных работ.

Фото: сайт Архангельского областного собрания депутатов