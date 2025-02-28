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Концессионное соглашение по созданию жд инфраструктуры к морским портам Тамани
28.02.2025

Правительство ограничило экспорт бензина

    • Правительство РФ вводит запрет на экспорт автомобильного бензина с 1 марта по 31 августа включительно, сообщает пресс-служба правительства.

    В соответствии с постановлением от 26 февраля 2025 года №229, ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.

    Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина.

    Фото: открытый источник


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