Уральская электронная таможня оформила на экспорт 345 тыс. цыплят

Сотрудники Уральской электронной таможни оформили вывоз в Таджикистан 345 тыс. цыплят стоимостью 7 млн рублей. Общий вес живого груза составил почти 7 тонн (вес одного птенца не превышает 50 граммов).

Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, 13 деклараций в отношении цыплят несушек подал один из племенных птицеводческих заводов Свердловской области.

Оформление проходило удаленно в ускоренном режиме, птенцов отправили автотранспортом.

«Живой груз относится к первоочередным товарам, требующим особых условий перемещения и высокой скорости проведения таможенных операций. Данный товар удалось выпустить за 30 минут вместо 4 часов, установленных законодательством», – прокомментировал начальник УЭТ Сергей Епифанов.

Декларирование такого груза осуществляется на постоянной основе, отметили в ФТС. С начала года в страны Средней Азии вывезли более 20 тонн племенных цыплят на 70 млн рублей.

Фото: ФТС