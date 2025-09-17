Информационно-аналитическое агентство
Регионы-лидеры по погрузке на жд, август 2025
17.09.2025

Уральская электронная таможня оформила на экспорт 345 тыс. цыплят

    • Сотрудники Уральской электронной таможни оформили вывоз в Таджикистан 345 тыс. цыплят стоимостью 7 млн рублей. Общий вес живого груза составил почти 7 тонн (вес одного птенца не превышает 50 граммов).  

    Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, 13 деклараций в отношении цыплят несушек подал один из племенных птицеводческих заводов Свердловской области.

    Оформление проходило удаленно в ускоренном режиме, птенцов отправили автотранспортом.

    «Живой груз относится к первоочередным товарам, требующим особых условий перемещения и высокой скорости проведения таможенных операций. Данный товар удалось выпустить за 30 минут вместо 4 часов, установленных законодательством», – прокомментировал начальник УЭТ Сергей Епифанов.

    Декларирование такого груза осуществляется на постоянной основе, отметили в ФТС. С начала года в страны Средней Азии вывезли более 20 тонн племенных цыплят на 70 млн рублей.

    Фото: ФТС


  •  




