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Первая партия голубики из Узбекистана
18.06.2025

Первая партия голубики из Узбекистана

    • В Екатеринбург прибыла первая партия голубики из Узбекистана, сообщает ФТС в своем телеграм-канале. Вес ягод составил 13 тонн, стоимость – более 9 млн рублей.

    «Это первая поставка голубики из Узбекистана. Пока это пробная партия: если на этот товар будет спрос, то импортер сделает подобные поставки на Урал регулярными», – рассказал начальник УТУ Алексей Фролов.

    Ягоды уже прошли таможенный и фитосанитарный контроль в приоритетном порядке, поскольку являются скоропортящимися товарами. В ближайшее время голубика появится в магазинах Уральского федерального округа.

    Фото: ФТС


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