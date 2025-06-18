В Екатеринбург прибыла первая партия голубики из Узбекистана, сообщает ФТС в своем телеграм-канале. Вес ягод составил 13 тонн, стоимость – более 9 млн рублей.

«Это первая поставка голубики из Узбекистана. Пока это пробная партия: если на этот товар будет спрос, то импортер сделает подобные поставки на Урал регулярными», – рассказал начальник УТУ Алексей Фролов.

Ягоды уже прошли таможенный и фитосанитарный контроль в приоритетном порядке, поскольку являются скоропортящимися товарами. В ближайшее время голубика появится в магазинах Уральского федерального округа.

Фото: ФТС