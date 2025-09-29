Китай увеличивает импорт уральского шоколада – ФТС

Продажи шоколада, произведенного в Уральском федеральном округе, в 2025 году выросли на 38%. Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, доля экспорта уральского шоколада и продуктов с содержанием какао в Китай составляет примерно шестую часть общих зарубежных поставок.

С начала года уральские производители отправили за рубеж 460 тонн шоколадных конфет на 128 млн рублей. География поставок охватывает 10 стран. Наибольшим спросом уральские батончики и конфеты пользуются в Казахстане, а китайский рынок сладостей только начинает активно открываться для региональных производителей.

«Китай остается самым привлекательным рынком сбыта для уральского бизнеса. С начала года экспорт в КНР увеличился по весу на 38% и составил 73 тонны, а также на 45% по стоимости и составил 18 млн рублей. За июнь-июль в Поднебесную отгружены 4,8 тонны шоколада на сумму более 1,2 млн рублей», – подчеркнул начальник УТУ Алексей Фролов.

Фото: podarki-td.ru