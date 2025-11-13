Импорт овощей и фруктов через МАПП Забайкальск растет

В 1,4 раза увеличился ввоз овощей и фруктов из Китая через МАПП Забайкальск, сообщает Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

В сентябре-октябре 2025 года в МАПП Забайкальск оформили 72,2 тыс. тонн овощей и фруктов.

За последние два месяца из Китая ввозились яблоки, мандарины, томаты, огурцы, капуста, морковь, перец, виноград, манго и другие овощи и фрукты.

Плодоовощная продукция оформляется в первоочередном порядке.

Пик поставок овощей и фруктов из Китая в Россию ожидается накануне новогодних праздников в декабре.

Фото: ФТС