13.11.2025

Импорт овощей и фруктов через МАПП Забайкальск растет

    • В 1,4 раза увеличился ввоз овощей и фруктов из Китая через МАПП Забайкальск, сообщает Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

    В сентябре-октябре 2025 года в МАПП Забайкальск оформили 72,2 тыс. тонн овощей и фруктов.

    За последние два месяца из Китая ввозились яблоки, мандарины, томаты, огурцы, капуста, морковь, перец, виноград, манго и другие овощи и фрукты.

    Плодоовощная продукция оформляется в первоочередном порядке.

    Пик поставок овощей и фруктов из Китая в Россию ожидается накануне новогодних праздников в декабре.

    Фото: ФТС


