Импорт орехов в Сибирь
24.12.2025

Импорт орехов в Сибирь

    • За 11 месяцев 2025 года в Сибирь импортировано 5,2 тыс. тонн миндаля, кешью, грецких и других орехов, сообщает Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале. Поставки миндаля без скорлупы достигли 1,9 тыс. тонн – более чем на треть выше показателей прошлого года.

    Орехи в Сибирь поступают из 13 стран, в основном из Турции и Вьетнама. Также орехи ввозятся из Азербайджана, Индонезии, Китая. Новыми странами-поставщиками стали Монголия, Грузия и Беларусь.

    В 2025 году в Красноярский край впервые ввезли более 78 тонн кешью из Вьетнама и 5 тонн каштанов в кожуре. Лидером по импорту в Сибирском федеральном округе является Томская область с объемом 3 тыс. тонн.

    Фото: ФТС


