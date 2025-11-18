Растет экспорт обработанной древесины с Урала

За 10 месяцев 2025 года экспорт обработанной древесины с Урала увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 130 тыс. тонн, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

«Значительно, на 15% по весу и 17% по стоимости, увеличился экспорт межкомнатных дверей. Таджикистан и Узбекистан закупили 124 и 155 тонн этих изделий. Облицовочные деревянные панели отправили в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан общим весом более 114 тонн», – отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Также вырос экспорт в страны ближнего зарубежья оцилиндрованных бревен из хвойных пород, бондарных ведер, шпона и фанеры из березы.

Фото: ФТС