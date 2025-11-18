Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Растет экспорт обработанной древесины с Урала
18.11.2025

Растет экспорт обработанной древесины с Урала

    • За 10 месяцев 2025 года экспорт обработанной древесины с Урала увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 130 тыс. тонн, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

    «Значительно, на 15% по весу и 17% по стоимости, увеличился экспорт межкомнатных дверей. Таджикистан и Узбекистан закупили 124 и 155 тонн этих изделий. Облицовочные деревянные панели отправили в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан общим весом более 114 тонн», – отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

    Также вырос экспорт в страны ближнего зарубежья оцилиндрованных бревен из хвойных пород, бондарных ведер, шпона и фанеры из березы.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.04.2025
    Экспортные перевозки удобрений по жд, 3 месяца 2025
    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых трех месяцев 2025 года выросли на 37,1%.
    2025РЖДУдобренияЭкспорт
    0
    12.03.2025
    Жд экспорт через порты, 2 месяца 2025
    В январе-феврале по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 52,8 млн тонн грузов.
    2025ПогрузкаПортыРЖД
    0
    08.04.2025
    Экспорт никеля и изделий из него из РФ в ЕС, январь 2025
    Поставки осуществлялись в две страны Евросоюза
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатНикель
    0
    09.09.2025
    Первая экспортная отправка пиломатериалов с использованием электронной площадки «Оператор товарных поставок»
    Контейнерный поезд с пиломатериалами, приобретёнными на Петербургской бирже, прибыл на погранпереход Забайкальск.
    ОТППиломатериалыРЖДЭкспорт
    0
    11.08.2025
    Импорт нектаринов на Урал вырос в 2,2 раза
    Более 3 тыс. тонн нектаринов, персиков, абрикосов, сливы и черешни общей стоимостью 600 млн рублей ввезено на Урал с начала года.
    ИмпортСтатистика таможниУралФрукты
    0
    13.10.2025
    Экспорт гороха из Алтайского края вырос в 4 раза
    Главным покупателем алтайского гороха является Китай.
    АлтайзерновыеСтатистика таможниЭкспорт
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.11.2025 Контейнерооборот российских портов в октябре 2025 снизился на 10,7%
    17.11.2025 Контейнерооборот российских портов в октябре 2025 в деталях
    17.11.2025 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, ноябрь 2025
    17.11.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 46, 2025
    14.11.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 46, 2025
    14.11.2025 Контейнерооборот портов Китая в январе-сентябре 2025
    Госрегулирование Показать всё
    17.11.2025 Новый порядок распределения электронных деклараций на товары между таможенными постами
    13.11.2025 Первая партия куриного мяса из Китая через Амурзет
    13.11.2025 Россия и Казахстан подписали соглашение по транзиту
    05.11.2025 Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод
    05.11.2025 О транспортно-логистической повестке
    05.11.2025 Введен временный запрет на вывоз технической серы
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •