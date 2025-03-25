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Экспорт омских сыров растет
25.03.2025

Экспорт омских сыров растет

    • Омские таможенники фиксируют рост экспорта сыров, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

    С начала 2025 года из Омской области экспортировано 63,5 тонны сыра на сумму 25,9 млн рублей. Это почти на четверть больше по весу и в 1,6 раза больше по стоимости, чем за аналогичный период прошлого года.

    В 2024 году экспортные поставки сыра из Омской области составили 664 тонны на сумму более 215 млн рублей. Это более чем в 2 раза превысило показатели 2023 года.

    БОльшая часть экспортных объемов Омской области пришлась на вывоз плавленых сыров, а также молодых и рассольных сыров.

    Крупные страны-покупатели таких товаров – Казахстан, Китай, Монголия, Беларусь и другие страны ближнего и дальнего зарубежья. Так, поставки в Казахстан в прошлом году выросли по сравнению с 2023 годом более чем на треть, в Монголию – на 26%.

    Фото: ФТС


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