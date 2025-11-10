Информационно-аналитическое агентство
Итоги навигации в Амурском бассейне
10.11.2025

«Холодный» экспорт из Сибирского региона

    • За 9 месяцев 2025 года сибирские предприниматели экспортировали 3,5 тыс. тонн мороженого и пищевого льда на сумму около 1,5 млрд рублей, сообщает ФТС в своем телеграм-канале.

    По данным таможенной статистики, стоимостной объем поставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменился.

    В этом году сибирское мороженое направлялось в 12 стран ближнего и дальнего зарубежья. Самым крупным покупателем стал Казахстан, его доля в стоимостном объеме составила 69%, что на 3,8% больше, чем за 9 месяцев 2024 года. В топ-5 основных торговых партнеров вошли Монголия, Беларусь, Китай и Абхазия.

    Также в 2025 году осуществлялись поставки мороженого и пищевого льда в Узбекистан и Армению, при этом Узбекистан увеличил закупки почти вдвое, Армения – почти в 4,7 раза. Первые партии мороженого из Сибири были отправлены в Туркменистан, в прошлом году поставок в эту страну не было.

    Лидером среди сибирских регионов в экспорте мороженого стала Новосибирская область, на долю которой приходится 42% от стоимостного объема вывозимой из Сибирского округа продукции.

    Фото: ФТС


