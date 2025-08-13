Экспорт по жд черных металлов, 7 месяцев 2025

Перевозки чёрных металлов на экспорт в январе-июле выросли на 15,9%, сообщают РЖД в своем телеграм-канале.

Всего за 7 месяцев 2025 года по сети РЖД на экспорт отправили 14,5 млн тонн продукции чёрной металлургии. Из них 1,5 млн тонн было перевезено в контейнерах (почти 48 тыс. TEU, рост в 1,6 раза).

БОльшая часть (10,3 млн тонн, +1,6%) была перевезена в направлении портов. Так, в направлении портов Юга было отгружено 6,5 млн тонн (+17,9%), Северо-Запада – 2,5 млн тонн (+22,9%), Дальнего Востока – 1,3 млн тонн (+4,6%).

Через погранпереходы на экспорт отправлено 4,1 млн тонн (+11,22%).

Регионами-лидерами по объёму погрузки чёрных металлов на экспорт стали:

Липецкая область (4,9 млн тонн),

Челябинская область (2 млн),

Свердловская область (1,7 млн тонн).

Фото: РЖД