Грузооборот Каспийского бассейна в июне 2025 в деталях
11.08.2025

Грузооборот Каспийского бассейна в июне 2025: снизилась перевалка пищевого налива

    • В июне 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 43,1% относительно показателя июня 2024 года.

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, транзит увеличился на 1,9%, каботаж – на 74,7%. Импорт сократился на 29,2%. В экспорте было перевалено на 75,7% меньше, чем годом ранее.

    В июне 2025 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 0,6%.

    В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 36,7% приходилось на нефть. Доля прочих генеральных грузов в июне 2025 года соответствовала 17,1%. На третьем месте по объемам – тарно-штучные грузы, их доля составляла 15,3%.

    Самая высокая динамика была в сегменте черных металлов, перевалка которых выросла в 3,1 раза. Грузов в контейнерах было обработано на 25% больше, чем в июне 2024 года. Оборот нефти вырос на 1,9%.

    Наиболее значительно, на 88,5% сократилась перевалка прочих навалочных грузов. Грузооборот зерна уменьшился на 86,8%, пищевого налива – на 42,8%.

    В июне 2025 года доля порта Махачкала в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 52,2%, Астрахань обработала 47,3%, на Оля приходилось 0,5%.

  •  




