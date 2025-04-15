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Первое в этом году банкротство на контейнерном рынке
15.04.2025

Первое в этом году банкротство на контейнерном рынке

    • Небольшая сингапурская контейнерная линия Vasi Shipping подала заявление о банкротстве, сообщает Splash.

    Компания, созданная 13 лет назад, имеет задолженность перед кредиторами в размере 19 млн долларов. Перевозчик ранее работал на внутриазиатских маршрутах. Флот, состоящий из трех собственных контейнеровозов, компании пришлось продать, чтобы попытаться выплатить долги.

    «Разрыв между уровнем ставок фрахта и стоимостью перевозки остается большим. И такая ситуация уже привела к первым потерям», – прокомментировали в своем свежем отчете в Linerlytica.

    Собрание кредиторов Vasi Shipping запланировано на 28 апреля в Сингапуре.

    Фото: Vasi Shipping


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