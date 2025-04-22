Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обзор мирового рынка бункеровки. 17 неделя 2025
22.04.2025

Обзор мирового рынка бункеровки. 17 неделя 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.03.2025
    Контейнерооборот российских портов в феврале 2025 снизился на 5,9%
    Импорт сократился на 16,1%
    2025КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    20.02.2025
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2025 в деталях
    Вырос на 35,6%
    Только для подписчиков
    2025Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    17.03.2025
    Контейнерооборот лидеров, 2 месяца 2025
    Оба крупнейших контейнерных порта мира в плюсе
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотЛидерыСингапур
    0
    07.03.2025
    Грузооборот Каспийского бассейна в январе 2025 в деталях
    Грузооборот портов снизился на 20,9%
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    17.04.2025
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Обновлены данные ставок линий c валидностью апрель 2025 года.
    2025FREIGHTMarketОнлайн-сервисФрахтовые ставки
    0
    16.04.2025
    Нападать на суда в этом году стали больше
    Самый опасный регион – Сингапурский пролив
    2025НападениеПиратыСингапурский пролив
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    22.04.2025 Первый контейнерный поезд проехал через новые регионы в Севастополь
    21.04.2025 Планируется открыть линию между Новороссийском и Нигерией
    21.04.2025 Контейнерооборот российских портов в марте 2025 увеличился на 2,7%
    21.04.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2025
    18.04.2025 Все порты Финляндии, 2 месяца 2025
    18.04.2025 Top 26-50 контейнерных линий, Q1 2025
    Госрегулирование Показать всё
    11.04.2025 Новая зона контроля выбросов
    11.04.2025 Назначен начальник Управления товарной номенклатуры ФТС
    11.04.2025 Назначение в ФТС: начальник ГУТКПВТ
    04.04.2025 Назначен начальник Астраханской таможни
    04.04.2025 Завершено расследование причин крушения танкеров в Керченском проливе
    03.04.2025 Назначен ВрИО руководителя Ространснадзора
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •