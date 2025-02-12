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Регионы-лидеры по погрузке на жд, январь 2025
12.02.2025

Регионы-лидеры по погрузке на жд, январь 2025

    • ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам января 2025 года.

    С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

    • Кемеровская область, отгрузившая 18,2 млн тонн;
    • Красноярский край — 4,8 млн тонн;
    • Свердловская область — 4 млн тонн.

    Самую высокую динамику показали:

    • Курганская область — рост на 28,2% (обеспечен за счет наращивания в 2,7 раза отправок зерна и контейнерных грузов);
    • Алтайский край — рост на 21,6% (благодаря увеличению в 3,5 раза погрузки зерна и в 1,6 раза контейнерных грузов);
    • Республика Татарстан – рост на 18% (за счет наращивания объемов отправки удобрений в 1,7 раза и нефтяных грузов на 10,3%).

    Фото: РЖД


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