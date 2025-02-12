Регионы-лидеры по погрузке на жд, январь 2025

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам января 2025 года.
С точки зрения объемов в первую тройку вошли:
- Кемеровская область, отгрузившая 18,2 млн тонн;
- Красноярский край — 4,8 млн тонн;
- Свердловская область — 4 млн тонн.
Самую высокую динамику показали:
- Курганская область — рост на 28,2% (обеспечен за счет наращивания в 2,7 раза отправок зерна и контейнерных грузов);
- Алтайский край — рост на 21,6% (благодаря увеличению в 3,5 раза погрузки зерна и в 1,6 раза контейнерных грузов);
- Республика Татарстан – рост на 18% (за счет наращивания объемов отправки удобрений в 1,7 раза и нефтяных грузов на 10,3%).
Фото: РЖД