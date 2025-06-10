Грузооборот Арктического бассейна в апреле 2025: снизилась перевалка нефти

В апреле 2025 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 4,7% относительно показателя апреля 2024 года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт сократился на 6,1%. Каботаж, уменьшился на 2,3%. В импорте было перевалено на 9,8% больше, чем годом ранее.

В апреле 2025 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 10%.

В структуре грузооборота портов Арктического региона на нефть приходилось 39,6%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (31,3%). Доля угля и кокса в апреле 2025 года составила 13,5%.

Самая высокая динамика была в сегменте тарно-штучных грузов, перевалка которых выросла в 2 раза. Прочих навалочных грузов было обработано на 78,4% больше, чем в апреле 2024 года. Оборот руды увеличился на 20,8%.

Наиболее значительно, на 29,6% снизился грузопоток рефгрузов. Нефти перевалили на 15,9% меньше, чем годом ранее, грузов в контейнерах – на 15,6% меньше.

В апреле 2025 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 56,4%, Сабетта обработала 34,7%, на Варандей приходилось 3,8%.

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