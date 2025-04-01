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Ленобласть и РЖД планируют восстановить железную дорогу от Пскова до Усть-Луги
01.04.2025

Ленобласть и РЖД планируют восстановить железную дорогу от Пскова до Усть-Луги

    • Власти Ленинградской области совместно с РЖД и инвесторами прорабатывает инфраструктурный проект по восстановлению железной дороги Псков – Гдов – Сланцы на Усть-Лугу. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Стенограмма встречи публикована на сайте Кремля.

    «Мы видим, что порт Усть-Луга, вообще порты Балтийского бассейна в Ленинградской области работают эффективно, и мы сегодня прорабатываем восстановление железной дороги Псков – Гдов – Сланцы на Усть-Лугу», – сказал А.Дрозденко.

    Он отметил, что железная дорога Псков — Гдов — Сланцы позволит перенаправить грузы, тем самым разгрузить действующую железную дорогу – «дорога перегружена, и уже сейчас есть дефицит мощностей».

    «Мы рассчитываем, что эта дорога будет востребована и для белорусских грузов. Мы отрабатываем это в рамках государственно-частного партнерства. Есть партнеры, я думаю, что отдельно эту тему РЖД будет докладывать. Мы со своей стороны все для этого делаем», – сказал губернатор.

    Фото: пресс-служба Кремля


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