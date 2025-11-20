Информационно-аналитическое агентство
Жд перевозки в сообщении с Китаем за 10 месяцев 2025
20.11.2025

Жд перевозки в сообщении с Китаем за 10 месяцев 2025

    • Перевозки по сети РЖД в сообщении с Китаем за 10 месяцев 2025 года составили более 155 млн тонн грузов, на 7% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    Как сообщает РЖД в своем телеграм-канале, такие данные привел, выступая на круглом столе КСТП «Международные транспортные коридоры: новые реалии и возможности контейнерной логистики», первый замглавы компании Сергей Павлов.

    «С Китаем мы добились значительных практических результатов в области цифровизации — успешно запустили тестовые перевозки по безбумажной технологии. Их объёмы неуклонно растут, особенно в экспортном направлении: за 10 месяцев этого года в сообщении из России в Китай оформили 158,6 тыс. накладных с применением электронной подписи», — сказал он.

    «Ещё одним стратегическим направлением является развитие международного транспортного коридора «Север — Юг». На восточном маршруте коридора по договорённости с железными дорогами Ирана, Казахстана и Туркменистана уже третий год сохраняются конкурентоспособные ставки», – отметил С.Павлов.

    По данным С.Павлова, за 10 месяцев 2025 года объём контейнерных перевозок по западному и восточному маршрутам МТК «Север — Юг» через ж/д пункты пропуска в Иран и далее вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 8,9 тыс. TEU.

    Фото: РЖД


