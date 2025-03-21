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Контейнеры оказались лишними
21.03.2025

Контейнеры оказались лишними

    • Производство контейнеров в Китае достигло исторического максимума. По итогам 2024 года, на фоне резкого роста спроса из-за кризиса в регионе Красного моря, было произведено контейнеров суммарной вместимостью 8,1 млн TEU, сообщает Loadstar со ссылкой на данные Китайской ассоциации контейнерной промышленности. Для сравнения, в 2023 году было произведено контейнеров вместимостью 2,2 млн TEU, поскольку спрос после бума в период пандемии скорректировался.

    На долю сухих контейнеров в прошлом году приходилось 91,3% от всего объема произведенных в Китае контейнеров, на рефы – 4%, на специализированные и танк-контейнеры – 0,7% и 0,6% соответственно.

    Согласно отчету ассоциации, Китай по-прежнему занимает самую высокую долю на глобальном рынке производства контейнеров. На него приходится 96% мирового объема. Основные производители – China International Marine Containers, подразделение COSCO Shanghai Universal Logistics Equipment, CXIC Group и Singamas.

    В Singamas в 2025 году ожидают коррекции спроса. В компании, в частности, прогнозируют снижение спроса на сухие контейнеры из-за их перепроизводства в прошлом году.

    «Ожидается, что геополитическая напряженность между крупнейшими экономиками приведет к новому раунду импортных пошлин, которые могут повлиять на мировую торговлю. Учитывая многочисленные события, которые могут помешать спросу на контейнерные перевозки сухих грузов, перспективы на ближайшие годы неопределенны», – отмечают в Singamas.

    Производитель также поясняет, что помимо кризиса в регионе Красного моря спрос на контейнеры в прошлом году был подкреплен разовыми факторами, такими как пополнение запасов в США перед президентскими выборами и угроза забастовки докеров портов восточного побережья США в январе этого года.

    Singamas – четвертый по величине производитель контейнеров в мире. В 2024 году чистая прибыль предприятия выросла на 69% до 38 млн долларов, а выручка – на 52% до 582,8 млн долларов. Продажи сухих контейнеров выросли более чем в два раза – до 220 тыс. TEU.

    Фото: Singamas


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