Импорт цветов растет
23.10.2025

Импорт из Египта в Омскую область

    • Омские таможенники фиксируют рост импорта плодоовощной продукции из Египта, сообщает ФТС в своем телеграм-канале. За 9 месяцев этого года поставки увеличились на 24% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

    Предприниматели региона ввезли 13,5 тыс. тонн египетских овощей и фруктов общей стоимостью более 1,15 млрд рублей. Основной объем (9,8 тыс. тонн) пришелся на замороженную клубнику и манго. Также из Египта ввозятся замороженные овощи (стручковая фасоль, брокколи, цветная капуста).

    В 2025 году впервые за 5 лет таможенники проконтролировали поставки в Омскую область крупных партий цветочной продукции из Китая. Всего за 9 месяцев ввезено 99 тонн свежесрезанных цветов общей стоимостью 42,6 млн рублей.

    Помимо цветов для составления букетов (гвоздики, розы, пионы, подсолнухи, ромашки) из КНР поставлялись живые укорененные растения (аглаонема, антуриум, алоказия, калатея, орхидея, стрелиция).

    На Китай и Египет приходится порядка 75% омского импорта. Общий объем товаров, ввезенных участниками ВЭД Омской области из этих двух стран, за увеличился три квартала 2025 года на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Фото: ФТС


