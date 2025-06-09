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Первый в истории контейнерный поезд с 40-футовыми контейнерами с рапсовым маслом с Алтая в Китай через Казахстан
09.06.2025

Первый в истории контейнерный поезд с 40-футовыми контейнерами с рапсовым маслом с Алтая в Китай через Казахстан

    • Компания VL Logistic впервые отправила экспортный поезд с рапсовым маслом из Алтайского края в китайский город Чэнду через Казахстан, что стало революционным событием для российского рынка масла и жиров.

    Всего лишь за 10 суток жидкий груз в целости и сохранности был доставлен получателю.

    Грузовой состав сформирован из 62 ед. 40-футовых контейнеров с использованием современных 40-футовых флекситанков объемом 28 м3 вместимостью 25,7 тонн.

    Впервые в истории российско-китайской торговли и перевозок по сухопутному маршруту отправлен поезд, объединивший продукцию 7 заводов-отправителей Алтайского края.

    Теперь каждый участник рынка, вне зависимости от объема отгружаемой продукции (даже 300-500 тонн), получил равный доступ к рынку Чэнду, что ранее было невозможно. Пункты назначения растительных масел, такие как Сиань, Чунцин, Чэнду, стали доступны экспортёрам с минимальным наличием груза.

    Сухопутный маршрут также охватывает такие города как Шанхай, Хуанпу, Тяньцзинь, куда раньше доставляли только морским транспортом, поскольку стандартные требования китайских операторов подразумевали составы длиной не менее 90 ед. 20-футовых контейнеров из Сибири или 130 — из западных регионов страны.

    Реализация этого проекта способствует выполнению задач, поставленных Правительством России по развитию несырьевого экспорта с высокой добавленной стоимостью, а также позволяет оптимизировать стоимость логистики на тонну перевозимого груза, значительно уменьшить сроки доставки на заводы-получатели в КНР.

    Особое внимание заслуживает тот факт, что в проекте использованы собственные запатентованные решения компании VL Logistic. ВЛ Лоджистик первыми получили разрешение на отправку по сухопутному маршруту 40-футовых составов от разрешительных органов Китайской Железной Дороги. Эта технология является результатом многолетней работы в сфере гибкой упаковки «FlexiTank. VL Logistic».

    VL Logistic постоянно расширяет географию отправок -запланированы регулярные рейсы из Восточной Сибири, Урала и центральных регионов России. С 2008 года у компании накоплен значительный опыт организации перевозок наливной продукции с применением упаковки флекситанк через сухопутные и морские погранпереходы в 20-футовых контейнерах, измеряемый миллионном тонн перевезенного груза, а с августа 2024 года с момента аккредитацией РЖД было отправлено морским транспортом за рубеж уже свыше полутора тысяч экспортных 40-футовых контейнеров, оснащённых флекситанками. Надёжность, безопасность, высокое качество услуг и эффективность логистических операций – итог постоянных улучшений и опыта компании VL Logistic.

    Новый сухопутный логистический проект стал значимым событием в мировой индустрии перевозок благодаря использованию инновационных 40-футовых флекситанков для транспортировки продуктов масложировой отрасли.

    Фото: ВЛ Лоджистик


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