FESCO увеличила морские контейнерные перевозки между Владивостоком и Китаем на 14%

FESCO по итогам 2024 года перевезла морским сервисом FESCO China Direct Line (FCDL) между портами Китая и Владивостоком почти 250 тыс. TEU, что на 14% больше, чем в 2023 году. Об этом SeaNews рассказали в компании.

В экспортном направлении в рамках FCDL Группа отправила более 62 тыс. TEU, перевозки в импортном направлении превысили 187 тыс. TEU.

Основными грузами, доставленными FESCO из Китая во Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в FESCO), стали товары народного потребления, электроника, готовые автомобили и машинокомплекты, продукция промышленного назначения; в обратном направлении — товары лесоперерабатывающей и химической промышленности, строительные материалы, сельскохозяйственные грузы, целлюлозно-бумажная продукция.

«Сервис FCDL обслуживается контейнеровозами из флота FESCO и включает четыре регулярные морские линии, маршруты которых охватывают ключевые одиннадцать портов Китая — Шанхай, Нинбо, Янтъян, Ксинганг, Жичжао и другие. Общая вместимость судов, работающих на линиях FCDL, составляет около 6 тыс. TEU в неделю, что на 39% больше, чем в начале прошлого года», — отмечают в FESCO.

В конце 2024 года группа вернула морскому сервису FESCO China Express Line и всем связанным с ним морским линиям историческое название — FESCO China Direct Line. Также в декабре 2024 года для увеличения вместимости на одном из самых востребованных маршрутов группа запустила в рамках FCDL отдельную контейнерную линию, которая напрямую связала Шанхай и ВМТП.

Фото: FESCO