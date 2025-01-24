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FESCO увеличила морские контейнерные перевозки между Владивостоком и Китаем на 14%
24.01.2025

FESCO увеличила морские контейнерные перевозки между Владивостоком и Китаем на 14%

    • FESCO по итогам 2024 года перевезла морским сервисом FESCO China Direct Line (FCDL) между портами Китая и Владивостоком почти 250 тыс. TEU, что на 14% больше, чем в 2023 году. Об этом SeaNews рассказали в компании.

    В экспортном направлении в рамках FCDL Группа отправила более 62 тыс. TEU, перевозки в импортном направлении превысили 187 тыс. TEU.

    Основными грузами, доставленными FESCO из Китая во Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в FESCO), стали товары народного потребления, электроника, готовые автомобили и машинокомплекты, продукция промышленного назначения; в обратном направлении — товары лесоперерабатывающей и химической промышленности, строительные материалы, сельскохозяйственные грузы, целлюлозно-бумажная продукция.

    «Сервис FCDL обслуживается контейнеровозами из флота FESCO и включает четыре регулярные морские линии, маршруты которых охватывают ключевые одиннадцать портов Китая — Шанхай, Нинбо, Янтъян, Ксинганг, Жичжао и другие. Общая вместимость судов, работающих на линиях FCDL, составляет около 6 тыс. TEU в неделю, что на 39% больше, чем в начале прошлого года», — отмечают в FESCO.

    В конце 2024 года группа вернула морскому сервису FESCO China Express Line и всем связанным с ним морским линиям историческое название — FESCO China Direct Line. Также в декабре 2024 года для увеличения вместимости на одном из самых востребованных маршрутов группа запустила в рамках FCDL отдельную контейнерную линию, которая напрямую связала Шанхай и ВМТП.

    Фото: FESCO


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