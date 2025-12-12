Более 2000 фур в рамках системы TIR через КПП Маньчжурия

Информационно-аналитическое агентство
12.12.2025

    • В начале декабря грузовик со знаком TIR, груженный товарами общей стоимостью 2,2 млн юаней (311,5 тыс. долларов), прошел через расположенный на китайско-российской границе автомобильный КПП Маньчжурия (Маньчжоули). Это 2000-я по счету фура в рамках системы TIR, досмотренная и выпущенная сотрудниками таможенного поста Маньчжурия с начала этого года сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на официальный сайте Главного таможенного управления КНР.

    Согласно данным таможенной статистики, за первые 11 месяцев 2025 года через таможенный пост Маньчжурия прошло в общей сложности 1 968 фур в рамках системы TIR — в 2,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Общая стоимость перевезенных товаров составила 2,6 млрд юаней (363,3 млн долларов), что в 5,41 раза больше, чем годом ранее.

    Система TIR, к которой Китай присоединился в 2016 году, значительно упрощает международные перевозки. В рамках нее груз опечатывается в стартовой точке маршрута и проверяется только по прибытии в пункт назначения, а на промежуточных погранпереходах сотрудники КПП лишь сверяют данные книжки TIR и таможенную печать для транспортного средства. Это сокращает время в пути и уменьшает возможные риски, связанные с административными процедурами таможенного контроля и порчей груза.

    По словам сотрудника таможенного поста Маньчжурия, «По мере учащения торговых обменов Китая со странами-участницами инициативы «Пояс и путь», автомобильный погранпереход Маньчжоули превратился в важный логистический узел. Мы продолжим внедрять новые инициативы в сфере надзорно-контрольных услуг, направленные на содействие повышению качества TIR-перевозок, расширению их маршрутов и увеличению объемов соответствующих перевозок».

    Фото с сайта Главного таможенного управления Китая


