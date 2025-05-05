О ситуации на рынке контейнерных перевозок из Китая в Россию — 4

О том, как развивается ситуация на рынке контейнерных перевозок между КНР и РФ, как меняется расклад между различными видами транспорта на этом направлении, как ведут себя ставки и чего можно ожидать в обозримом будущем, SeaNews рассказал Дмитрий Суховерша, директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России.

Как Вы оцениваете ситуацию на рынке контейнерных перевозок между Китаем и РФ?

Ситуация на рынке контейнерных перевозок между КНР и РФ постоянно меняется. Однако если раньше колебания уровня фрахта носили прогнозируемый выраженный сезонный характер, то в последние несколько лет наблюдается противоположный сценарий. На протяжении 2024 года уровень фрахта на контейнерные перевозки показывал рост, а в 2025 году в течение всего первого квартала ставки снижались. В значительной степени на это повлияли массовые отгрузки продукции китайского автопрома в 2024 году и падение объема отгрузок в первые месяцы 2025 года.

Ранее Вы говорили о снижении ставок на всех видах транспорта и прогнозировали стабилизацию ситуации весной. Как сейчас ведут себя ставки?

В апреле 2025 года наблюдается снижение ставок. Например, перевозка 40-футового контейнера из Шанхая до Владивостока в апреле не достигала 2 500 USD с учётом сбора за возврат порожнего контейнера, в то время как в марте цена превышала 3 100 USD. Среди основных факторов можно назвать дефицит грузовой базы и отсутствие роста стоимости перевозок на альтернативных морских контейнерных маршрутах, например, морских сервисах до российских портов на Балтийском и Чёрном морях, а также мультимодальных маршрутах через российские порты Дальнего Востока.

Какова динамика объемов перевозок в этом направлении (прямое жд, мультимодальные)?

Если говорить о нашей компании, то в результате снижения железнодорожных тарифов выросла доля перевозок в прямом железнодорожном сообщении. Она превысила 50% в общем объеме наших контейнерных транспортировок из Китая в РФ. Ранее, например, распределение отгрузок между прямым ЖД, морским сервисом до балтийских и черноморских портов, маршрутами через дальневосточные порты было более сбалансированным.

При этом, учитывая, что рост тарифов на автоперевозки из Китая продолжается уже почти месяц, некоторые клиенты стали переводить грузы с автомобильного транспорта на железнодорожный контейнерный сервис. Кроме того, время прохождения грузов через железнодорожные погранпереходы уменьшилось в среднем на одну-две недели в сравнении с периодом новогодних праздников. В результате транзитное время доставок из Китая по железной дороге и автотранспортом стало примерно одинаковым.

Не ожидаете ли Вы в связи с повышением тарифов в США роста перевозок по жд на направлении Китай – Европа и сокращения окон, которые Китайские железные дороги дают российским операторам, как было в прошлом году?

Учитывая продолжающееся в первой половине мая 2025 года снижение уровня морского фрахта для контейнерных грузов из портов Китая до портов Северной Европы, можно прогнозировать дефицит грузовой базы на маршрутах Китай – Европа. В связи с этим признаков значительного роста объёмов на данном направлении пока не наблюдается, однако в дальнейшем такое развитие ситуации вполне возможно.

Фото: FM Logistic в России

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