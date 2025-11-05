Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод

Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод. Как сообщает пресс-служба Минтранса России в своем телеграм-канале, соответствующий меморандум был подписан в Ханчжоу в ходе визита главы Правительства РФ Михаила Мишустина в Китай.

Документ отражает общее стремление России и Китая к развитию партнерства в области торгового судоходства и укреплению кадрового потенциала для эксплуатации судов на Северном морском пути, развитие которого сегодня активно идет в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

«Меморандум направлен на создание условий для повышения уровня безопасности судоходства в Арктических водах, защиты жизни моряков и сохранения морской среды в особо чувствительных покрытых льдами регионах Мирового океана», — отметил Андрей Никитин.

Обучение высококвалифицированных специалистов из Китая будет осуществляться по международным стандартам на базе ведущих российских морских учебных заведений — Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского и Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова.

Помимо теоретической подготовки, китайские моряки пройдут практическую отработку навыков на специализированных тренажерах в российских образовательных учреждениях, что обеспечит высокий уровень готовности к работе в сложных полярных условиях.

Фото: Минтранс России