Первая поставка сельскохозяйственной продукции через КПП Маньчжурия
23.12.2025

    • 20 декабря два грузовика, груженных 41,76 тонн овса и гречихи, прибыли из России в Китай через КПП Маньчжурия (Маньчжоули). Это первая партия российской сельскохозяйственной продукции, доставленная в КНР через КПП Маньчжурия (Маньчжоули), сообщает информационное агентство Xinhua.

    Импортируемые овес и гречиха на протяжении всего процесса производства строго соответствуют международным фитосанитарным стандартам.

    По мнению экспертов, проект «Новый сухопутный зерновой коридор», реализуемый совместно Китаем и Россией, имеет большое значение для расширения объемов двусторонней торговли зерном и развития логистической отрасли в целях улучшения качества, снижения затрат и повышения эффективности.

    Для содействия развитию «Нового сухопутного зернового коридора» в начале декабря в городе Маньчжурия (Маньчжоули) было введено в строй специальное помещение площадью около 28 тыс. кв. м. для проведения таможенного досмотра завозимых зерновых.

    Фото с сайта chinanews.com.cn


