«РЖД Бизнес Актив» организовал тестовую перевозку по маршруту БРИКС

На ПМЭФ-2025 в рамках Делового форума БРИКС подвели итоги тестовых отправок контейнеров по маршрутам объединения. Для изучения препятствий на пути следования грузов между Россией и Китаем «РЖД Бизнес Актив» организовал мультимодальную контейнерную перевозку по маршруту БРИКС №2, который соответствует МТК «Восток – Запад». Об этом SeaNews рассказали в «РЖД Бизнес Актив».

Состав из 76 контейнеров с пиломатериалами массой 2,2 млн тонн проследовал со станции Сыктывкар Северной железной дороги в китайский город Тайцан через Находкинский морской торговый порт. На всем жизненном цикле доставки груза – от оформления заявки до сдачи получателю – фиксировались возникающие ограничения и предложения по их устранению. Этот мониторинг вместе с итогами других тестовых отправок ляжет в основу обновленного Обзора транспортных барьеров БРИКС, который планируется обсудить на мероприятиях Делового Совета в рамках предстоящего саммита в Бразилии.

Отправка стала практическим результатом работы по выполнению рекомендаций Делового совета БРИКС, представленных в октябре 2024 года на саммите в Казани.

Фото: АО «РЖД Бизнес Актив»