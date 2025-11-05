Информационно-аналитическое агентство
Грузопоток через границу с Китаем вырос на 22,6%
05.11.2025

Грузопоток через границу с Китаем вырос на 22,6%

    • Вопросы торгово-экономического сотрудничества и развития транспортной инфраструктуры обсудили на полях встречи глав правительств России и Китая, в которой принял участие глава Минтранса Андрей Никитин.

    Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РФ в своем телеграм-канале, общий грузопоток через пункты пропуска с Китаем в 2024 году вырос на 47,5%, в первом полугодии 2025 года — на 22,6%. После модернизации все пункты пропуска смогут обслуживать до 3,35 млн транспортных средств в год.

    В текущем году по нацпроекту «Эффективная транспортная система» планируется завершить строительные работы в Кани-Курган, Пограничном и Краскино. Это увеличит их пропускную способность в 2,5 раза — до 650 тыс. грузовиков в год.

    В 2028 году будет завершена реконструкция автомобильного пункта пропуска Забайкальск. Также ведется строительство железнодорожного пункта пропуска Махалино и реконструкция пунктов пропуска Пограничный и Наушки.

    В части морского транспорта расширяется взаимодействие по развитию российско-китайского транспортного канала «река-море» Северо-Восток КНР – Дальний Восток Российской Федерации.

    В летнем сезоне 2025 года российские и китайские авиакомпании выполняли 228 рейсов в неделю между странами. За 9 месяцев 2025 года российские авиакомпании перевезли между Россией и Китаем свыше 1,1 млн пассажиров — рост на 40%.

    Отмечен рост объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом. В 2024 году он составил 9%, за 8 месяцев 2025 года — 5,9%. Ведется активное развитие железнодорожной инфраструктуры в Забайкальске – крупнейшем пограничном переходе с Китаем.

    Фото: Минтранс России


    Новости по теме
    21.02.2025
    Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, январь 2025
    В первом месяце этого года в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 3,5 млн тонн грузов.
    10.07.2025
    Контейнерный поезд Екатеринбург – Китай
    Запущен ускоренный контейнерный сервис из Екатеринбурга в Китай транзитом через Казахстан
    28.05.2025
    Первый грузовик-контейнеровоз из Шанхая в Минск по TIR-карнету
    23 мая из Шанхая в Минск отправился грузовик-контейнеровоз с тремя подержанными автомобилями на новых источниках энергии.
    05.05.2025
    О ситуации на рынке контейнерных перевозок из Китая в Россию — 4
    Если раньше колебания уровня фрахта носили прогнозируемый выраженный сезонный характер, то в последние несколько лет наблюдается противоположный сценарий.
    18.08.2025
    Россия и Китай запустят рейс «река-море» китайского судна
    По Амуру
    30.04.2025
    Товарооборот Россия — Китай в первом квартале 2025 года
    Снизился на 6,6%
    Только для подписчиков
