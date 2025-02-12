Первый прямой грузовой поезд из Китая в Афганистан

10 февраля из Чунцина в Хайратон (Афганистан) отправился первый прямой грузовой поезд, сообщает информационное агентство Xinhua.

Состав пересечет китайскую границу на КПП Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, пройдет через территории Казахстана и Узбекистана и доставит в Афганистан 55 контейнеров с коммуникационным оборудованием китайской компании ZTE.

Ожидается, что весь путь займет 12-15 дней.

Как сообщается, перевозимый груз будет использован для поддержки строительства местных коммуникационных сетей Афганистана.

По словам сотрудника компании ZTE, при использовании прямых железнодорожных грузоперевозок время транспортировки сократится на 3-5 суток по сравнению с перевозками автомобильным транспортом, а затраты на логистику, как ожидается, снизятся на 15%-20%.

К настоящему моменту из Чунцина и обратно было отправлено свыше 18 тыс. грузовых поездов, Китай – Европа (Китай – Центральная Азия).

Фото: Xinhua