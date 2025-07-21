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Крупнейший автомобилевоз мира впервые прошел Суэцкий канал
21.07.2025

Крупнейший автомобилевоз мира впервые прошел Суэцкий канал

    • На прошлой неделе крупнейший в мире автомобилевоз, принадлежащий китайскому автоконцерну  BYD, совершил свой первый переход через Суэцкий канал, сообщает Container News со ссылкой на заявление председателя Администрации Суэцкого канала Усамы Рабиа. Судно направляется из Сингапура в Италию.

    Длина автомобилевоза «BYD Xi`an» составляет 219 м, ширина – 37 м. Судно может перевозить до порядка 9,4 тыс. автомобилей. Этим рейсом «BYD Xi`an» перевозит 7 тыс. автомобилей.

    По словам У.Рабиа, Администрация канала ожидает, что BYD увеличит количество проходов через Суэцкий канал. Он отметил, что другие китайские судоходные компании – COSCO Shipping в партнерстве с Neptune Lines – выполняют рейсы на маршруте Дальний Восток – Средиземноморья через Суэцкий канал на постоянной основе.

    Кроме того, недавно через Суэцкий канал были осуществлены два рейса в рамках нового сервиса United Global Ro-Ro, запущенного в феврале этого года.

    «Возобновление перевозок готовых автомобилей через Суэцкий канал является четким сигналом того, что этот водный путь является жизненно важной артерией  между  Востоком и Западом. Возвращение крупных судоходных компаний – это постепенный, но неизбежный процесс, обусловленный региональной и геополитической динамикой», – заявил У.Рабиа.

    По его прогнозу, тоннаж автомобилевозов, проходящих транзитом через Суэцкий канал, во второй половине 2025 года вырастет на 20% относительно первого полугодия.

    Фото: Администрация Суэцкого канала


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