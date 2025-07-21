MSC снова заказывает мегаконтейнеровозы

MSC разместила заказы на строительство 10 мегаконтейнеровозов. Теперь портфель заказов перевозчика превышает действующий флот ONE, занимающего 6-е место в рейтинге крупнейших контейнерных линий.

MSC реализует опцион на два контейнеровозов вместимостью 22 тыс. TEU, работающих на СПГ. Поставки судов ожидается в 2029 году. Их будут строить на китайской верфи Hengli Heavy Industry

Также линия подписала отдельное соглашение еще с одной китайской верфью – Zhoushan Changhong International Shipyard – о постройке еще двух контейнеровозов на СПГ вместимостью 21,7 тыс. TEU. Сдача их в эксплуатацию запланирована также на 2029 год.

Стоимость строительства заказанных контейнеровозов не разглашается, но предполагается, что каждое судно обойдется в 200 млн долларов.

Напомним, у MSC и Hengli Heavy Industry подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве. В его рамках в декабре 2024 года на верфи Hengli Heavy Industry (ранее STX Dalian) MSC заказала строительство десяти 24-тысячников суммарной стоимостью 2,35 млрд долларов, а в сентябре – десять 21-тысячников на СПГ.

Кроме того, в начале июля линия подписала контракт на строительство трех контейнеровозов на СПГ вместимостью 22 тыс. TEU (и с опционом еще на три судна) с китайской верфью Haimen, которая принадлежит China Merchants Heavy Industries. Поставка трех контейнеровозов запланирована на 2028 год, после чего, по некоторым оценкам, будет реализован опцион еще на три судна.

В настоящее время портфель заказов MSC превышает 130 судов суммарной вместимостью 2,2 млн TEU. Таким образом, провозные мощности перевозчика уверенно приближаются к отметке 7 млн TEU.

«Последние заказы также подтверждают растущую приверженность использованию СПГ в качестве переходного топлива», – резюмирует издание.

Фото: MSC