MSC заказывает 22-тысячники в Китае

MSC продолжает расширять свой флот. Как сообщает Splash, линия подписала контракт на строительство до шести контейнеровозов вместимостью 22 тыс. TEU с китайской верфью Haimen, которая принадлежит China Merchants Heavy Industries.

Стоимость каждого контейнеровоза оценивается в более чем 200 млн долларов. Суда будут работать на двух видах топлива, в том числе и на СПГ.

Поставка контейнеровозов начнутся в 2027 году.

Таким образом, в портфеле заказов MSC на строительство контейнеровозов вместимостью от 19 тыс. до 24 тыс. TEU превысит отметку в 60 судов.

В настоящее время вместимость флота MSC, включая новые заказы, достигла почти 6,7 млн TEU, а доля линии на глобальном рынке контейнерных перевозок превысила 20%. В заказе у MSC свыше 120 контейнеровозов суммарной вместимостью 2 млн TEU.

«Сделка также ознаменует дебют China Merchants Heavy Industries в сегменте строительства крупнотоннажных контейнеровозов», — резюмирует издание.

Фото: MSC