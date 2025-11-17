Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первый регулярный прямой грузовой авиарейс в Россию из Нинбо
17.11.2025

Первый регулярный прямой грузовой авиарейс в Россию из Нинбо

    • 11 ноября грузовой самолет авиакомпании «Авиастар-ТУ» вылетел в Москву из международного аэропорта Лишэ в городе Нинбо. Это первый регулярный прямой грузовой авиарейс из Нинбо в Россию, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на информационное агентство «Чжунго синьвэньшэ».

    По имеющейся информации, полеты по этому маршруту будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. По сравнению с традиционными морскими перевозками, данный маршрут поможет повысить эффективность логистики более чем на 60% при значительном сокращении затрат на цепочку поставок.

    В пункте пограничного контроля в аэропорту Лишэ открыт быстрый специальный канал для грузовых рейсов и действует режим круглосуточного бесперебойного обеспечения таможенного оформления, благодаря чему грузовые самолеты проходят таможенный досмотр по факту прибытия и отправляются сразу по его завершении.

    Являясь важной производственной базой и внешнеторговым портом в регионе дельты реки Янцзы, город Нинбо обладает конкурентоспособностью в производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, такой как литиевые батареи, фотоэлектрические модули и бытовая электроника. К этим продуктам предъявляются высокие требования в отношении своевременности транспортировки, технологических стандартов и стабильности цепочки поставок, а прямой грузовой рейс значительно сократит логистический цикл.

    Фото: Xinhua


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    31.10.2025
    Мурманский узел открывает новые перспективы для китайского бизнеса
    По Северному морскому пути
    КитайКонтейнерные перевозкиЛавнаМурманская область
    0
    05.11.2025
    О транспортно-логистической повестке
    В совместном коммюнике по итогам визита председателя Правительства РФ М.Мишустина в КНР
    КитайКоммюникеСоглаше
    0
    22.10.2025
    Снижение цен и фокус на России: что происходит в китайской логистике
    Азиатская логистика вступила в новую фазу адаптации. Рынок становится менее прибыльным, но более гибким.
    КитайЛогистикатрендыФрэйт Логистик Групп
    0
    01.07.2025
    Первое в мире демонстрационное судно на чистом аммиаке
    Совершило первое плавание в Китае
    АммиакКитайнулевые выбросыЭкология
    0
    12.08.2025
    Контейнерооборот портов Китая в первом полугодии 2025
    Вырос на 6,9%
    Только для подписчиков
    2025КитайКонтейнерооборотПорты
    0
    01.10.2025
    Двусторонние перевозки по TIR через погранпереход Хуньчунь-Краскино
    Запустили между Китаем и Россией
    TIRАвтоперевозкиКитайРоссия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.11.2025 Контейнерооборот российских портов в октябре 2025 снизился на 10,7%
    17.11.2025 Контейнерооборот российских портов в октябре 2025 в деталях
    17.11.2025 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, ноябрь 2025
    17.11.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 46, 2025
    14.11.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 46, 2025
    14.11.2025 Контейнерооборот портов Китая в январе-сентябре 2025
    Госрегулирование Показать всё
    17.11.2025 Новый порядок распределения электронных деклараций на товары между таможенными постами
    13.11.2025 Первая партия куриного мяса из Китая через Амурзет
    13.11.2025 Россия и Казахстан подписали соглашение по транзиту
    05.11.2025 Россия и Китай будут готовить специалистов для полярных вод
    05.11.2025 О транспортно-логистической повестке
    05.11.2025 Введен временный запрет на вывоз технической серы
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •