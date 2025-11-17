Первый регулярный прямой грузовой авиарейс в Россию из Нинбо

11 ноября грузовой самолет авиакомпании «Авиастар-ТУ» вылетел в Москву из международного аэропорта Лишэ в городе Нинбо. Это первый регулярный прямой грузовой авиарейс из Нинбо в Россию, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на информационное агентство «Чжунго синьвэньшэ».

По имеющейся информации, полеты по этому маршруту будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. По сравнению с традиционными морскими перевозками, данный маршрут поможет повысить эффективность логистики более чем на 60% при значительном сокращении затрат на цепочку поставок.

В пункте пограничного контроля в аэропорту Лишэ открыт быстрый специальный канал для грузовых рейсов и действует режим круглосуточного бесперебойного обеспечения таможенного оформления, благодаря чему грузовые самолеты проходят таможенный досмотр по факту прибытия и отправляются сразу по его завершении.

Являясь важной производственной базой и внешнеторговым портом в регионе дельты реки Янцзы, город Нинбо обладает конкурентоспособностью в производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, такой как литиевые батареи, фотоэлектрические модули и бытовая электроника. К этим продуктам предъявляются высокие требования в отношении своевременности транспортировки, технологических стандартов и стабильности цепочки поставок, а прямой грузовой рейс значительно сократит логистический цикл.

