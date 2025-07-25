Sea Legend готовится запустить сервис Китай – Северная Европа

Контейнерная линия Sea Legend Shipping, базирующаяся в Сингапуре, готовится запустить прямой контейнерный сервис Китай – Северная Европа по Северному морскому пути.

Как сообщает Splash, ожидается, что сервис начнет действовать в сентябре. Время транзита составит 18 дней, тогда как маршрут через мыс Доброй Надежды занимает 30-50 дней.

На сервисе будет задействован контейнеровоз «Istanbul Bridge» вместимостью почти 4,9 тыс. TEU.

Ротация портов следующая: Циндао – Шанхай – Нинбо – Феликстоу – Роттердам – Гамбург – Гданьск.

«В настоящее время контейнеровоз эксплуатируется партнером Sea Legend – Safetrans Line, специализирующаяся на российском рынке. Ранее «Istanbul Bridge» назывался «Flying Fish 1». Контейнеровоз совершил арктический рейс в 2023 году, – пишет издание. – Транзит через Северный морской путь – важный шаг для Sea Legend. Расширение ее деятельности в Арктике отражает углубление китайско-российского сотрудничества и растущий интерес Пекина к развитию альтернативных торговых коридоров в условиях геополитической нестабильности».

В этом году Sea Legend совершит один рейс, который, по заявлению перевозчика, уже полностью забукирован.

Напомним, в начале 2024 года Sea Legend Shipping запустил контейнерный сервис через Красное море. Контейнеровозы перевозчика следовали с экспортом китайских Военно-Морских сил.

Фото: Sea Legend