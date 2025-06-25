Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ТОП-10 речных портов Китая в январе-июле 2022
25.06.2025

Грузооборот речных портов Китая в январе-апреле 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.02.2025
    Контейнерооборот Арктического бассейна в декабре 2024 в деталях
    Контейнерооборот вырос на 18,5%.
    Только для подписчиков
    2024Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    09.06.2025
    Товарооборот Россия – Грузия в январе-апреле 2025 года
    Увеличился на 2,6%
    Только для подписчиков
    2025ГрузияТоварооборот
    0
    21.03.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 17-21 марта 2021
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews с 17 по 21 марта 2025
    2025АналитикадайджестСтатистика
    0
    16.05.2025
    Аналитический дайджест SeaNews, 12-16 мая 2025
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 20 неделе
    2025АналитикадайджестСтатистика
    0
    31.03.2025
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале сократился на 15,1%
    Экспорт снизился на 13%, импорт – на 17,3%/
    2025Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    17.03.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 12 неделя 2025
    Морской газойль продолжает дешеветь
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.06.2025 Первая партия автономных рефконтейнеров с мясом из Китая на ПКТ
    25.06.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2025 снизился на 5,8%
    24.06.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2025 в деталях
    24.06.2025 Контейнерооборот портов Китая в январе-апреле 2025
    23.06.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 25, 2025
    23.06.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 25 неделя 2025
    Госрегулирование Показать всё
    24.06.2025 Продлен запрет на вывоз риса-сырца
    17.06.2025 Установлен приоритет экологичного транспорта при госзакупках
    17.06.2025 Единый стандарт размещения контейнеров морского типа для Подмосковья
    16.06.2025 Новые назначения в ФТС
    16.06.2025 Россия переходит на электронный документооборот на транспорте
    10.06.2025 Назначения в ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •