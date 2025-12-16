Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот лидеров, 11 месяцев 2025
16.12.2025

Контейнерооборот лидеров, 11 месяцев 2025

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.06.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 23 неделя 2025
    Цены на топливо увеличились
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0
    02.09.2025
    Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-июнь 2025
    Товарооборот в денежном выражении снизился на 17,3%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    22.09.2025
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе снизился на 4,8%
    Экспорт сократился на 6,2%, импорт – на 3,3%.
    2025Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    17.07.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 29, 2025
    Ставки прежние
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    28.02.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 9 неделя 2025
    Ставки продолжают снижаться
    Только для подписчиков
    2025Drewryмировой контейнерный индекс
    0
    14.11.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 46, 2025
    Ставки снизились после четырех недель роста.
    Только для подписчиков
    2025индекс Drewry WCIКонтейнерные перевозки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.12.2025 Контейнерооборот лидеров, 11 месяцев 2025
    15.12.2025 Hapag-Lloyd строит контейнеровозы на метаноле
    15.12.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 50, 2025
    12.12.2025 Unifeeder’а больше не будет
    12.12.2025 Спад на китайском направлении и рост каботажа на Балтике
    12.12.2025 Maersk меняет главного финансиста
    Госрегулирование Показать всё
    10.12.2025 Совещание по развитию беспилотного транспорта
    09.12.2025 400 миллионов на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла
    08.12.2025 Талонная система в МАПП Забайкальск
    05.12.2025 Таможенные сборы проиндексируют
    04.12.2025 О заседании подкомиссии по транспортно-логистическим коридорам
    01.12.2025 Продлен временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •