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Грузооборот Балтийского бассейна в феврале 2025 в деталях
28.03.2025

Грузооборот Балтийского бассейна в феврале 2025: выросла перевалка зерна

    • В феврале 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 2,1% относительно показателя 2024 года.

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    Грузооборот Балтийского бассейна в феврале 2025: выросла перевалка зерна

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 88,1% всех грузов, снизился на 2,5%. В каботаже было перевалено на 10,2% меньше, чем годом ранее. Транзит уменьшился на 15,5%. Импорт вырос на 18,3%.

    В феврале 2025 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 31,7%.

    В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна почти половина приходилась на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 27%, нефтепродуктов – 19,3% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в феврале 2025 года приходилось 15,7%, на химические и минеральные удобрения – 16,5%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте зерна, оборот которого вырос в 2,1 раза. Лесных грузов было обработано на 84,6% больше, чем в феврале 2024 года. Перевалка руды увеличилась на 77,7%.

    Наиболее значительно, на 34,4% снизился оборот прочих генеральных грузов. Тарно-штучных грузов было обработано на 34,2% меньше, чем годом ранее, прочих насыпных грузов перевалили на 27,3% меньше.

    В феврале 2025 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 42,4%, Приморск обработал 25,3%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 23,8%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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